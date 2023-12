Jubelsturm bei Atlas Copco-Anlegern!

In den letzten vier Wochen gab es bei Atlas Copco eine positive Veränderung im Sentiment und Buzz in den sozialen Medien. Die Stimmung verbesserte sich, was zu einer guten Bewertung der Aktie führte. Auf der anderen Seite wurde jedoch eine leichte Reduzierung der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was zu einer insgesamt guten Bewertung auf dieser Ebene führte.

Aus technischer Sicht liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Atlas Copco-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 128,89 SEK. Der letzte Schlusskurs von 147,1 SEK weicht also um +14,13 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht zu einer guten Bewertung führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (134,82 SEK) liegt über dem letzten Schlusskurs (+9,11 Prozent) und erhält somit ebenfalls eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Atlas Copco-Aktie auch für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Die technische Analyse betrachtet auch den Relative Strength-Index (RSI), der das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen misst. Aktuell wird die Atlas Copco mit einem RSI-Wert von 27,31 als überverkauft eingestuft, was zu einer guten Bewertung führt. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ein Wert von 32, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird die RSI-Bewertung jedoch als "Gut" eingestuft.

Was die Dividende betrifft, so liegt die Dividendenrendite von Atlas Copco bei 1,85 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag von 1,26 Prozentpunkten bedeutet. Daher erhält die Ausschüttungspolitik des Unternehmens eine "Schlecht"-Bewertung.