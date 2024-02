Jubelsturm bei Asia Commercial-Anlegern!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Asia Commercial-Aktie liegt bei 50 und zeigt somit eine neutrale Situation an. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 52, was ebenfalls als neutral betrachtet wird. Die Dividendenrendite beträgt 14,43 Prozent und liegt damit 8,77 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung für die Dividendenpolitik der Asia Commercial-Aktie. Bei der technischen Analyse erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung aufgrund des längerfristigen gleitenden Durchschnitts der letzten 200 Handelstage, der bei 0,25 HKD liegt. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt beträgt 0,32 HKD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 3, was darauf hindeutet, dass die Asia Commercial-Aktie unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

