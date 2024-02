Jubelsturm bei Asahi Kasei-Anlegern!

Der Relative Strength Index, RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, und der RSI der Asahi Kasei liegt bei 41,59, was als "Neutral" bewertet wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 58 für die Asahi Kasei, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung zeigt sich in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien eine insgesamt besonders positive Stimmung bei der Asahi Kasei. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen ergab insgesamt eine "Gut"-Einschätzung, da in den Diskussionen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt standen. Darüber hinaus ergaben sich 4 "Gut"-Signale und 0 "Schlecht"-Signale aus der Analyse der sozialen Medien, was zu einer "Gut" Empfehlung für die Anleger-Stimmung führt.

Wenn es um Dividenden geht, können Investoren, die in die Aktie von Asahi Kasei investieren, bei einer Dividendenrendite von 3,27 % gegenüber dem Branchendurchschnitt einen Mehrertrag in Höhe von 0,56 Prozentpunkten erzielen. Dies führt zu einer "Neutral" Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Asahi Kasei mit einem Kurs von 1047,5 JPY derzeit -1,42 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist, was eine kurzfristige Einschätzung von "Neutral" ergibt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +6,21 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" eingeschätzt.