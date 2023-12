Jubelsturm bei Ardagh Metal Packaging-Anlegern!

Weitere Suchergebnisse zu "Ardagh Metal Packaging SA":

Die Ardagh Metal Packaging-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 3,59 USD verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 3,87 USD, was einem Unterschied von +7,8 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 3,46 USD liegt mit einem letzten Schlusskurs von +11,85 Prozent Abweichung über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Ardagh Metal Packaging-Aktie für die einfache Charttechnik somit eine "Gut"-Bewertung.

Von 4 Analystenbewertungen aus den letzten zwölf Monaten sind 1 Bewertung als "Gut", 3 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft worden. Dies führt zu einem durchschnittlichen "Neutral"-Rating für das Wertpapier. Die Durchschnittsbewertung der abgegebenen Kursziele beträgt 4,92 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 27,05 Prozent steigen könnte. Daher ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung von den Analysten.

Die Stimmung hinsichtlich der Ardagh Metal Packaging-Aktie wurde auf sozialen Plattformen untersucht. Die überwiegende Mehrheit der Kommentare und Befunde war positiv. In den letzten Tagen wurden jedoch hauptsächlich neutrale Themen in den sozialen Medien diskutiert, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Ardagh Metal Packaging liegt bei 56,82, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 39, was auch als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einstufung.