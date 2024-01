Jubelsturm bei Aquis Exchange-Anlegern!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung der Ertragskraft eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Aquis Exchange hat derzeit ein KGV von 19, während vergleichbare Unternehmen in der Branche "Kapitalmärkte" im Durchschnitt ein KGV von 20 aufweisen. Aus fundamentaler Sicht ist Aquis Exchange daher zum aktuellen Stand weder über- noch unterbewertet, was zu einer neutralen Einschätzung durch die Redaktion führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite von Aquis Exchange mit -3,95 Prozent mehr als 1 Prozent darunter. Die "Kapitalmärkte"-Branche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -5,29 Prozent, wobei Aquis Exchange mit 1,34 Prozent darüber liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Aktie in dieser Kategorie.

Analysten bewerten die Aquis Exchange-Aktie derzeit als "Gut", basierend auf 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 1006 GBP, was ein Aufwärtspotential von 171,89 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs von 370 GBP bedeutet. Insgesamt erhält Aquis Exchange daher eine "Gut"-Bewertung in diesem Bereich.

Die Dividendenrendite von Aquis Exchange beträgt derzeit 0 Prozent im Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs, was nur leicht unter dem Mittelwert von 0 liegt. Aus diesem Grund erhält Aquis Exchange eine "Neutral"-Bewertung für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten.