Jubelsturm bei Ameris-Anlegern!

Der Aktienkurs von Ameris hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 14,98 Prozent erzielt, was 3,91 Prozent über dem Durchschnitt (11,07 Prozent) anderer Aktien aus dem Finanzsektor liegt. Im Bereich Handelsbanken beträgt die mittlere jährliche Rendite 1,63 Prozent, wobei Ameris aktuell um 13,35 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde bei Ameris eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ.

Die Analysteneinschätzung ergibt insgesamt ein "Gut", da es 3 Kaufempfehlungen, 2 Neutralbewertungen und keine negativen Bewertungen gibt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Ameris liegt bei 52,67 USD, was einer prognostizierten Kursentwicklung von -0,72 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ameris beträgt 12, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Handelsbanken-Branche, die im Durchschnitt ein KGV von 15 aufweisen, eine Unterbewertung darstellt. In dieser Kategorie erhält die Aktie daher ebenfalls eine "Gut"-Einschätzung.