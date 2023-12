Jubelsturm bei American Well-Anlegern!

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz von American Well in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert, was zu diesem Rating führt.

Analysten haben American Well in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 2 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einstufungen bewertet. Somit ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das Kursziel für die Aktie liegt im Durchschnitt bei 4,67 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 213,2 Prozent bedeutet. Aufgrund dieser Bewertung durch Analysten wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingeschätzt.

Die Stimmung rund um die Aktie von American Well wurde auf sozialen Plattformen als neutral bewertet. Allerdings waren die Themen in den Kommentaren der Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positiv, was zu einer Gesamteinstufung als "Gut" führt.

Die aktuelle Kursentwicklung von American Well liegt mit 1,49 USD um +17,32 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch aufgrund der Distanz zum GD200 von -14,37 Prozent insgesamt als "Neutral" eingestuft.