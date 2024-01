Jubelsturm bei American Water Works-Anlegern!

Der Aktienkurs von American Water Works hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -19,58 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Versorgungsunternehmen") einer Unterperformance von 67,85 Prozent entspricht. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Wasserversorgung" beträgt 48,27 Prozent, und American Water Works liegt aktuell 67,85 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, mit 11 Tagen positiver und 3 Tagen negativer Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch verstärkt negative Themen, was zu einer heutigen "Neutral"-Einschätzung führt. Automatische Analysen der Kommunikation zeigen, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht"-Signale im Vordergrund standen, wodurch American Water Works insgesamt eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von American Water Works weisen auf eine erhöhte Aktivität und eine positive Änderung hin, was zu einer Gesamteinstufung von "Gut" führt.

Langfristig gesehen wird die Aktie von Analysten ebenfalls positiv bewertet, mit 2 "Gut"-Bewertungen und einem Kursziel von 157 USD, was eine erwartete Performance von 27,48 Prozent darstellt. Auf Basis dieser Analyse erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Gut".