Jubelsturm bei American Software-Anlegern!

Derzeit wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von American Software -Ga mit 39 bewertet, was bedeutet, dass die Börse 39,21 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Im Vergleich zu ähnlichen Werten in der Branche ist dies eine Unterbewertung um 34 Prozent. Der durchschnittliche Wert in der "Software"-Branche liegt derzeit bei 59, daher wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete American Software -Ga eine Performance von -25,23 Prozent, während ähnliche Aktien in der "Software"-Branche im Durchschnitt um 10,68 Prozent stiegen. Dies bedeutet eine Underperformance von -35,91 Prozent im Branchenvergleich. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 9,18 Prozent, wobei American Software -Ga 34,41 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance wird der Titel in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) von American Software -Ga liegt bei 47,37, was auf eine neutrale Situation hinweist, da die Aktienkurse weder überkauft noch überverkauft erscheinen. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, ergibt einen Wert von 27, was als Indikator für eine überverkaufte Situation angesehen wird und daher eine Bewertung als "Gut" erhält. Insgesamt erhält die Kategorie eine Einstufung als "Gut".

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei American Software -Ga beträgt aktuell 4, was einer positiven Differenz von +1,77 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen in der "Software"-Branche entspricht. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung von unseren Analysten.