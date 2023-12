Jubelsturm bei American Airlines-Anlegern!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Dies ist wichtig, um mögliche Kursbewegungen vorherzusagen. Für American Airlines zeigt der RSI7 einen Wert von 19,43, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Bewertung. Der RSI25 liegt bei 32,74, was auf Neutralität hinweist. Insgesamt erhält die Aktie in diesem Abschnitt also ein "Gut"-Rating.

Bezüglich des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionintensität für American Airlines unterdurchschnittlich ist, was zu einer negativen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist jedoch positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung für das langfristige Stimmungsbild führt.

Im Branchenvergleich schneidet der Aktienkurs von American Airlines im Vergleich zur Industrie schlecht ab. Mit einer Rendite von -22,3 Prozent liegt die Aktie deutlich unter dem Durchschnitt von 2,66 Prozent. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analysteneinschätzungen ergeben ein "Neutral"-Rating für die American Airlines-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 16,94 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 23,45 Prozent bedeutet. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Gut"-Rating in diesem Punkt der Analyse.