Jubelsturm bei Ambea AB-Anlegern!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert es auf einen Bereich von 0 bis 100. Für Ambea beträgt der RSI 10,92, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 39,41, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut".

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die Analyse eine stabile Stimmung in den vergangenen Wochen. Die Aktie wird daher als "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Ambea bei 41,42 SEK verläuft, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der Abstand zum aktuellen Aktienkurs von 59,2 SEK beträgt +42,93 Prozent. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage erhält die Aktie ein "Gut"-Signal, da die Differenz +14,18 Prozent beträgt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden über Ambea besonders positive Diskussionen geführt, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Insgesamt erhält Ambea auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.