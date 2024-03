Jubelsturm bei Amazon-Anlegern!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Die jüngste Analyse von Amazon zeigt, dass das Unternehmen derzeit keine Dividende zahlt, was zu einer Dividendenrendite von 0 % führt. Dieser Wert liegt deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 3,47 % im Bereich "Internet & Katalog Einzelhandel". Somit wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Amazon in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 78,72 % erzielt. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien in der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" durchschnittlich um 2,78 %, was bedeutet, dass Amazon diese Branche um +75,94 % übertroffen hat. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Amazon mit 83,44 % deutlich über dem Durchschnittswert von -4,72 %, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Amazon derzeit bei 143,13 USD liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 174,42 USD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung. Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage zeigt mit einem Stand von 165,61 USD einen positiven Abstand von +5,32 %, was ebenfalls zu einer guten Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Faktor bei der Beurteilung einer Aktie. Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen vor allem negative Meinungen, jedoch wurde in den letzten Tagen auch vermehrt über positive Themen rund um Amazon gesprochen. Die insgesamt neutrale Bewertung wird durch weiterführende Studien und Untersuchungen unterstützt, die zeigen, dass überwiegend negative Signale abgegeben wurden. Insgesamt ergibt sich daher bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine neutrale Bewertung.

