Jubelsturm bei Alphabet-Anlegern!

In den letzten Wochen konnte bei Alphabet eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden. Dies ergibt sich aus der Auswertung der sozialen Medien, die eine Tendenz zu besonders positiven Themen zeigte. Daher wird dieses Kriterium mit "Gut" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion war dagegen eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar, was ebenfalls mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Zusammengefasst bekommt Alphabet daher für diese Stufe ein "Gut".

Aktienkurse lassen sich nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren, aber in den letzten zwei Tagen wurden vor allem negative Themen aufgegriffen. Daher erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Neutral".

Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, wird die Alphabet-Aktie die Einschätzung "Gut" erhalten. Insgesamt liegen 3 Bewertungen als "Gut", 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" vor. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie wird bei 136,5 USD angesiedelt. Diese Entwicklung führt zur Gesamteinstufung "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Alphabet-Aktie zeigt, dass sie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der RSI auf 25-Tage Basis ergibt jedoch eine "Neutral"-Einstufung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Alphabet.

Alphabet kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Alphabet jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Alphabet-Analyse.

Alphabet: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...