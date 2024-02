Jubelsturm bei Alight-Anlegern!

Die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer an Alight haben sich in den letzten Wochen nur geringfügig verändert. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien ist jedoch angestiegen, was auf ein gestiegenes Interesse an der Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher mit einer "Gut"-Bewertung versehen.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Alight derzeit positiv ist. Der Kurs der Aktie liegt um +8,25 Prozent über dem GD200 von 8,24 USD und erhält somit die Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt 8,73 USD, was einer Abweichung von +2,18 Prozent entspricht und die Aktie damit als "Neutral"-Wert einstuft. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Gut" bewertet.

Die Einschätzungen der Analysten der letzten zwölf Monate ergeben ein durchschnittliches Rating von "Gut". Das Kursziel für die Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 12,5 USD, was einem Potenzial von 40,13 Prozent entspricht. Daher erhält die Alight-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Alight-Aktie als überkauft betrachtet wird, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 von 39 deutet hingegen auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hin und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Alight-Aktie in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".