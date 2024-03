Jubelsturm bei Airbus-Anlegern!

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus SE":

Die Airbus-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Anstieg von +16,52 Prozent verzeichnet, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt mit einem Wert von 149,05 EUR eine positive Entwicklung von +6 Prozent, wodurch die Aktie auch hier ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt erhält das Unternehmen somit in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im Branchenvergleich konnten Airbus-Aktien in den letzten 12 Monaten eine Performance von 33,56 Prozent erzielen, was einer Outperformance von +33,56 Prozent im Vergleich zur "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche entspricht. Auch im "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Airbus mit 33,56 Prozent über dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Airbus beträgt aktuell 0 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Neutral"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung bei Airbus ist insgesamt positiv, wie aus den Diskussionen in sozialen Medien und Meinungsspalten hervorgeht. Die Auswertung zeigt, dass vor allem positive Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Zudem wurden 0 Schlecht- und 2 Gut-Signale aus den sozialen Medien generiert, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

Insgesamt lässt sich somit eine positive Entwicklung und Einschätzung der Airbus-Aktie ableiten.