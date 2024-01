Jubelsturm bei Air Products and Chemicals-Anlegern!

Der Aktienkurs von Air Products And Chemicals hat in den letzten 12 Monaten im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Materialien-Branche eine Rendite von -9,69 Prozent erzielt, was mehr als 65 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur Chemikalien-Branche, die eine mittlere Rendite von 54,92 Prozent aufweist, liegt die Rendite von Air Products And Chemicals mit 64,62 Prozent ebenfalls deutlich darunter. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmung unter den Anlegern hat sich im letzten Monat verbessert, was zu einem "Gut"-Rating führt. Allerdings wurde das Unternehmen weniger intensiv diskutiert als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Air Products And Chemicals-Aktie daher ein "Gut"-Rating.

In den letzten zwei Wochen wurde Air Products And Chemicals von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet, was zu einer "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt. Die Analyse der kommunikativen Tätigkeiten zeigt jedoch, dass sowohl positive als auch negative Signale abgegeben wurden, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einstufung.

Die Analysteneinschätzungen der letzten zwölf Monate ergeben 3 positive, 3 neutrale und keine negativen Einschätzungen, was im Schnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 327,6 USD, was einen Anstieg um 24,03 Prozent vom letzten Schlusskurs (264,13 USD) bedeutet, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Air Products And Chemicals-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung von den Analysten.