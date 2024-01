Jubelsturm bei Air Liquide-Anlegern!

Weitere Suchergebnisse zu "Air Liquide":

Die französische Firma Air Liquide hat im Vergleich zur Branche Chemikalien eine Dividendenrendite von 1,99 %, was 1,99 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt mit 26,15 auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt der Branche. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine Einstufung als "Neutral" auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In technischer Hinsicht wird die Air Liquide als "Gut" eingestuft, da der gleitende Durchschnittskurs (GD200) bei 162,52 EUR liegt und der Kurs der Aktie (176,12 EUR) um +8,37 Prozent darüber liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt bei 169,37 EUR, was einer Abweichung von +3,99 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" bewertet, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" weist Air Liquide eine Rendite von 17,31 Prozent auf, was deutlich über dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent liegt. Diese positive Entwicklung im vergangenen Jahr führt zu einem Rating als "Gut" in dieser Kategorie.