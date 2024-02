Jubelsturm bei Air Liquide ADR-Anlegern!

Die technische Analyse der Air Liquide-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 164,41 EUR liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 173,08 EUR weicht somit um +5,27 Prozent ab, was charttechnisch als "Gut" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (173,93 EUR), so liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,49 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Air Liquide-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Dividendenrendite von Air Liquide beträgt aktuell 1,99 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt in der "Chemikalien"-Branche (0 Prozent) liegt. Dies führt zu einer positiven Einschätzung der Dividendenpolitik mit einem "Gut".

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Materialien" hat die Air Liquide-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 17,31 Prozent erzielt, was 17,31 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Chemikalien" beträgt 0 Prozent, wobei Air Liquide aktuell 17,31 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Air Liquide ist insgesamt positiv, wie aus Diskussionsforen und Meinungsspalten in den sozialen Medien hervorgeht. Positive Themen dominierten in den Diskussionen der vergangenen beiden Wochen, was zu der Einschätzung "Gut" führt. Somit erhält die Aktie auch in Bezug auf die Anleger-Stimmung insgesamt eine positive Bewertung.