Jubelsturm bei AirBoss of America-Anlegern!

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Airboss Of America mit einem Wert von 8,96 deutlich günstiger ist als das Branchenmittel in der Chemikalienbranche, was darauf hindeutet, dass die Aktie unterbewertet ist. Im Vergleich zum Branchen-KGV von 320,43 liegt der Abstand bei 97 Prozent, was zu der Einstufung als "Gut"-Empfehlung führt.

In Bezug auf die Aktienkurs-Performance hat Airboss Of America in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -49,79 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Chemikalienbranche im Durchschnitt um -11,66 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -38,13 Prozent bedeutet. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich zeigt sich eine Unterperformance, wodurch die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating erhält.

In Bezug auf die Dividende sticht Airboss Of America mit einer Dividendenrendite von 10,7 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Chemikalien (3,85 %) positiv hervor. Die Differenz von 6,85 Prozentpunkten macht eine Bewertung als "Gut" in Bezug auf die Dividende möglich.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien, und in den letzten zwei Wochen wurden besonders positive Themen über Airboss Of America diskutiert. Das Stimmungsbarometer zeigt an zwei Tagen eine positive Richtung, was auch aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, zu positiven Themen führt, die das Interesse der Anleger wecken. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments und insgesamt eine "Gut"-Bewertung.