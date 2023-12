Jubelsturm bei Agilent-Anlegern!

Die Aktie von Agilent wird von Analysten auf langfristiger Basis als "Gut"-Titel eingeschätzt. Von insgesamt 18 Analysten wurden 9 Gut, 4 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen abgegeben. Im vergangenen Monat gaben 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen Anlass zu einem Gesamturteil von "Gut". Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 142,85 USD, was einer Erwartung von 2,74 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 139,03 USD liegt. Basierend auf diesen Schätzungen erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Gut".

Die Stimmung der Anleger zu Agilent in Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. Im Laufe der letzten beiden Wochen überwogen jedoch negative Themen in den Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Die Auswertung der Meinungen und Äußerungen aus den sozialen Medien ergab 7 positive und 0 negative Signale, was zu einer Empfehlung von "Gut" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet ergab die längerfristige Betrachtung der Kommunikation, dass die Diskussionsintensität abnimmt, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb hingegen nahezu unverändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) für Agilent auf 7-Tage-Basis bei 59,41 Punkten liegt, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Der RSI25, der auf 25-Tage-Basis betrachtet wird, liegt bei 26,35, was Agilent als "überverkauft" einstuft und somit zu einer abweichenden "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie von Agilent in diesem Punkt der Analyse als "Gut" bewertet.