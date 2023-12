Jubelsturm bei Advantest-Anlegern!

Weitere Suchergebnisse zu "Advantest":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Durch die Relation der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit hinweg kann eine Aussage getroffen werden. Der RSI der Advantest-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 9, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher wird hierfür ein "Gut"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil und liegt bei 38,9, was bedeutet, dass die Advantest-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Das Wertpapier wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs der Advantest-Aktie somit ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Advantest derzeit einen Wert von 0,79 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,94 Prozent. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Diskussionen über Advantest in sozialen Medien zeigen, dass in den vergangenen Wochen überwiegend positive Meinungen und Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Dennoch ergeben sich neun Handelssignale, von denen eins als "Gut" und acht als "Schlecht" eingestuft werden. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Trotz positiver Diskussionen in den sozialen Medien wird die Aktie bezüglich der Anlegerstimmung als "Schlecht" eingestuft.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Advantest-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 3956,68 JPY. Der letzte Schlusskurs weicht mit 4955 JPY um +25,23 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 4308,65 JPY, der über dem gleitenden Durchschnitt liegt, eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt erhält die Advantest-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.