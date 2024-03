Jubelsturm bei Advanced Fiber-Anlegern!

In den letzten beiden Wochen wurde Advanced Fiber Zhuhai hauptsächlich von privaten Nutzern in sozialen Medien negativ bewertet. Unsere Redaktion hat die verschiedenen Kommentare und Äußerungen ausgewertet, die sich in den letzten zwei Wochen mit diesem Unternehmen befasst haben. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Was die Dividende betrifft, so beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Advanced Fiber Zhuhai derzeit 0, was einer negativen Differenz von -0,83 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher neutral.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert wichtige Einsichten. Sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung wurden für die Bewertung berücksichtigt. Insgesamt ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung bezüglich der Diskussionsintensität und der Stimmungsänderung. Die Redaktion leitet daraus eine "Schlecht"-Einstufung ab.

In der technischen Analyse ergibt sich, dass Advanced Fiber Zhuhai derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 47,73 CNH, während der Aktienkurs bei 56,25 CNH liegt, was einer Abweichung von +17,85 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage zeigt eine Abweichung von +27,09 Prozent, was ebenfalls einem "Gut"-Wert entspricht. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Gut".