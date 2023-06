Jubelsturm bei Adecoagro-Anlegern!

Der Kurs der Aktie Adecoagro steht am 27.06.2023, 06:08 Uhr bei 9.69 USD. Der Titel wird der Branche "Verpackte Lebensmittel und Fleisch" zugerechnet.

Wie Adecoagro derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 6 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Technische Analyse: Die Adecoagro ist mit einem Kurs von 9,69 USD inzwischen +8,88 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Buy". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Buy", da die Distanz zum GD200 sich auf +16,19 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Buy" ein.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Adecoagro erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -16,23 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche sind im Durchschnitt um 14,79 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -31,02 Prozent im Branchenvergleich für Adecoagro bedeutet. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 22,9 Prozent im letzten Jahr. Adecoagro lag 39,12 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Adecoagro konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Hold". Bei der Kommunikationsfrequenz konnte dagegen eine leichte Reduktion registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde weniger über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält Adecoagro auf dieser Stufe daher eine "Sell"-Rating.