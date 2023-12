Jubelsturm bei AVIVA-Anlegern!

Weitere Suchergebnisse zu "Aviva":

Der Relative Strength Index (RSI) der Aviva-Aktie zeigt in den letzten 7 Tagen einen Wert von 65, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit einem Wert von 37,46 im neutralen Bereich. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für Aviva basierend auf dem RSI.

In der technischen Analyse ist die Aviva-Aktie aktuell 3,16 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage und wird daher kurzfristig als "Neutral" eingestuft. Auf der anderen Seite liegt die Aktie mit 5,86 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage und wird daher insgesamt als "Gut" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen gemischte Stimmungen rund um die Aviva-Aktie. Während in den letzten Wochen überwiegend negative Meinungen geäußert wurden, waren die Kommentare in den letzten Tagen größtenteils positiv. Insgesamt ergibt sich eine neutrale Einstufung für das Unternehmen. Die Anlegerstimmung wird als "Gut" bewertet, basierend auf vier positiven Handelssignalen und keinem negativen Signal.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Aviva zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine positive Veränderung der Stimmung, was zu einer insgesamt "Guten" Bewertung führt.

Insgesamt wird die Aviva-Aktie basierend auf den verschiedenen Analysen und Diskussionen als "Neutral" oder "Gut" eingestuft.

