Jubelsturm bei ATS Automation Tooling-Anlegern!

Die technische Analyse von Ats-Aktien zeigt, dass sich das Wertpapier möglicherweise in einem Aufwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt aktuell bei 56,55 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 57,11 CAD liegt, was einer Abweichung von +0,99 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse erhält Ats eine "Neutral"-Bewertung. Im Gegensatz dazu liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 52,39 CAD, was über dem letzten Schlusskurs (+9,01 Prozent) liegt. Aufgrund dieser kurzfristigeren Analyse erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung, was insgesamt zu einem "Gut"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik ergibt sich ein Verhältnis von 0 zwischen Dividende und Aktienkurs, was zu einer negativen Differenz von -2,53 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt führt. Daher wird Ats eine "Schlecht"-Bewertung für diese Dividendenpolitik ausgestellt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ats liegt bei 29, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt (KGV von 29,4) eine "Neutral"-Bewertung nach fundamentalen Kriterien ergibt.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Ats insgesamt 2 Analystenbewertungen, die durchschnittlich als "Gut" eingestuft wurden. Die Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 7,69 Prozent hin, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Ats daher eine "Gut"-Bewertung auf Basis der Analysteneinschätzung.