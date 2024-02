Jubelsturm bei ARC-Anlegern!

Weitere Suchergebnisse zu "ARC Resources":

Die technische Analyse hat ergeben, dass die Aktie von Arc sich derzeit in einem Aufwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 20,06 CAD, während der aktuelle Schlusskurs bei 22,98 CAD liegt, was einer Abweichung von +14,56 Prozent entspricht. Auch im kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt liegt der Schlusskurs (20,63 CAD) deutlich darüber (+11,39 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" zeigt sich, dass Arc in den letzten 12 Monaten eine Performance von 47,37 Prozent erzielt hat, während ähnliche Aktien durchschnittlich nur um 0,44 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Outperformance von +46,92 Prozent im Branchenvergleich und zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In fundamentalen Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Arc bei 12,97, was unter dem Branchendurchschnitt von 49,4 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

Die Analyse des Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass Arc derzeit überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung im 7-Tage-RSI führt. Im 25-Tage-RSI wird das Wertpapier jedoch als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Arc somit ein "Gut"-Rating auf Basis der trendfolgenden Indikatoren.