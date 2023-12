Jubelsturm bei AMS-Anlegern!

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius Medical Care AG":

In den letzten vier Wochen hat sich die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien bezüglich der Ams-osram Aktie deutlich verbessert. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie mit "Gut" in Bezug auf das Sentiment und den Buzz. Die vermehrte Kommunikation über das Unternehmen spiegelt sich in einer Zunahme der Kommunikationsfrequenz wider, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs der Ams-osram derzeit um -11,5 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Bewertung von "Schlecht". Betrachtet man hingegen die vergangenen 200 Tage, so beträgt die Distanz zum GD200 -57,27 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für die Aktie führt.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Performance der Ams-osram Aktie in den letzten 12 Monaten um -39,46 Prozent zurückgegangen ist. Dies stellt eine Underperformance von -67,11 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Entwicklung von ähnlichen Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche dar. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Informationstechnologie"-Sektors liegt die Aktie um 62,33 Prozent darunter, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet die Ams-osram Aktie als Neutral-Titel ein. Der RSI7 für sieben Tage ergibt einen Wert von 24,26, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, während der RSI25 für 25 Tage mit einem Wert von 40,23 eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

