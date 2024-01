Jubelsturm bei A2A SPA-Anlegern!

Weitere Suchergebnisse zu "A2A":

Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem technischen Indikator, kann die Überkauft- oder Überverkauft-Situation eines Wertpapiers bestimmt werden. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der A2a Spa-Aktie für die letzten 7 Tage beträgt aktuell 18, was bedeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Demzufolge wird ein "Gut"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 57,42, was darauf hindeutet, dass die A2a Spa-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft, was insgesamt zu einem "Gut"-Rating führt.

Im Vergleich zur "Multi-Dienstprogramme"-Branche hat die A2a Spa-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +65,94 Prozent erzielt. Der Durchschnitt der Branche lag bei 0 Prozent, während der "Versorgungsunternehmen"-Sektor eine mittlere Rendite von 0 Prozent verzeichnete. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in der Kategorie Branchenvergleich Aktienkurs.

Mit einer Dividendenrendite von 4,26 Prozent liegt A2a Spa 4,26 Prozent über dem Branchendurchschnitt der "Multi-Dienstprogramme"-Branche. Daher wird die Aktie als lukratives Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +11,55 Prozent, wenn der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs verglichen wird. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,46 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.