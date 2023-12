Ju Teng Aktie: Nach so langer Zeit …

In den letzten zwei Wochen wurde Ju Teng von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Analyse der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Unternehmen befasst haben. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Die technische Analyse ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung, sowohl auf Basis des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der letzten 50 Handelstage. In fundamentalen Kriterien zeigt sich jedoch, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ju Teng mit einem Wert von 1187,82 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie als "teuer" bezeichnet werden kann. Im Branchenvergleich hat Ju Teng in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +9,45 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche erzielt. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite über dem Durchschnittswert. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

