Ju Teng Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Ju Teng, ein Unternehmen der Branche für elektronische Geräte und Komponenten, schüttet derzeit eine Dividendenrendite von 4,31 % aus. Dies liegt 1,27 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 5,58 %, was zu einer niedrigeren Ertragsausschüttung führt und die Einstufung der Dividende als "Schlecht" zur Folge hat.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Ju Teng ist insgesamt neutral. Die Auswertung von Meinungen und Äußerungen der letzten beiden Wochen ergab, dass in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Fokus der Diskussionen standen. Daher wird die Einschätzung der Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" bewertet.

In fundamentalen Aspekten beträgt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Ju Teng derzeit 1197,97, was 2218 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dadurch wird die Aktie als überbewertet angesehen und erhält in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich zum Aktienkurs der Branche erzielte Ju Teng in den letzten 12 Monaten eine Performance von -12,4 Prozent. Dies ist im Vergleich zum Branchendurchschnitt von -17,77 Prozent eine Outperformance von +5,37 Prozent. Auch im Vergleich zum Durchschnittswert des "Informationstechnologie"-Sektors lag Ju Teng um 5,2 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen eine Bewertung von "Gut" in dieser Kategorie.