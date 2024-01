Jtower Aktie: War das schon alles?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Für Jtower liegt der RSI bei 50, was darauf hinweist, dass die Situation als weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird. Daher wird die Bewertung als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei Jtower bei 59, was ebenfalls auf eine "Neutral" Situation hinweist. Insgesamt erhält die Aktie daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral".

Die Analysten haben auch die Stimmung und Kommentare zu Jtower auf sozialen Plattformen analysiert und festgestellt, dass die Bewertungen neutral waren. Außerdem wurden in den sozialen Medien in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen zu Jtower diskutiert. Daher erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Neutral". Die Gesamtbewertung der Stimmung ist somit ebenfalls "Neutral".

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Jtower über einen längeren Zeitraum zeigen eine durchschnittliche Aktivität und kaum Änderungen in der Stimmung. Daher wird die Aktie in diesem Punkt ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Jtower aktuell bei 6035,95 JPY, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der Abstand des Aktienkurses von 5000 JPY zum GD200 beträgt -17,16 Prozent. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) von 5324,6 JPY ergibt sich eine Differenz von -6,1 Prozent, was erneut zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume für Jtower somit "Schlecht".