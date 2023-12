Jtower Aktie: Am Scheideweg

Die Jtower-Aktie wird aus charttechnischer Sicht mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen, da der Schlusskurs der letzten 200 Handelstage um 17,16 Prozent unter dem aktuellen Kurs liegt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt eine Abweichung von -6,1 Prozent, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet, da weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge festgestellt wurde.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (50 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (59,88) führen zu einer "Neutral"-Bewertung für die Jtower-Aktie.

Das Anleger-Sentiment zeigt keine signifikanten positiven oder negativen Ausschläge in den sozialen Medien. Da sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch mit negativen Themen rund um Jtower beschäftigt hat, wird die Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments ebenfalls als "Neutral" eingestuft.