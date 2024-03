Jsti Aktie: Das ist Wahnsinn!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Wir betrachten den RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis für Jsti. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 52,78 Punkten, was bedeutet, dass Jsti momentan als "neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 56,14, was ebenfalls zu einer "neutralen" Bewertung führt.

Im Branchenvergleich hat Jsti in den letzten 12 Monaten eine Performance von -0,38 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Bauwesen"-Branche im Durchschnitt um -18,96 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Jsti eine Outperformance von +18,57 Prozent aufweist. Auch im "Industrie"-Sektor war die Performance von Jsti mit einer Überperformance von 18,04 Prozent über dem Durchschnitt positiv. Insgesamt führt dies zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Jsti-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 5,73 CNH liegt. Da der letzte Schlusskurs bei 4,93 CNH liegt, wird die Aktie auf dieser Basis als "schlecht" bewertet. Auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein anderer Wert, mit einem gleitenden Durchschnitt von 5,07 CNH und einem letzten Schlusskurs, der nahe daran liegt. Dies führt zu einer "neutralen" Bewertung der Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Jsti besonders positiv diskutiert, was zu einer "guten" Einschätzung führt. Auch während der vergangenen ein, zwei Tage zeigen die Diskussionen ein überwiegend positives Stimmungsbild. Aufgrund dessen erhält Jsti insgesamt eine "gute" Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.