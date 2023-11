Jsti Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Die Jsti-Aktie wird unter verschiedenen Gesichtspunkten betrachtet, um eine umfassende Bewertung zu ermöglichen. In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 6,07 CNH für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs am Handelstag lag bei 5,64 CNH, was einem Unterschied von -7,08 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tages-Durchschnitt von 5,7 CNH weist hingegen nur einen geringen Unterschied von -1,05 Prozent zum letzten Schlusskurs auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung für die Jsti-Aktie.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien zeigt sich, dass das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jsti bei 12 liegt. Im Vergleich zur Branche "Bauwesen", die ein KGV von 0 aufweist, liegt die Aktie somit auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt. Aufgrund dieser Einschätzung erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf die Dividende bietet die Aktie von Jsti eine Dividendenrendite in Höhe von 2,49 %, was einen Mehrertrag von 1,02 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Diese höheren Dividenden führen zu einer positiven Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens, nämlich "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI), der die Dynamik eines Aktienkurses bewertet, liegt für Jsti bei 66,67 und 52,53 (RSI25) für einen Zeitraum von 7 bzw. 25 Tagen. Beide Werte führen zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtrating von "Neutral" für die Jsti-Aktie.