Jsti Aktie: Anleger aufgepasst!

Der Sentiment und Buzz rund um Aktien sind wichtige Maßstäbe, um die Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet zu erfassen. Eine Analyse der Aktie von Jsti zeigt, dass die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweisen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Jsti blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich erzielte die Jsti-Aktie in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -3,24 Prozent, was eine Underperformance von -2,19 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Bauwesen"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Rendite 2,52 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Jsti-Aktie am letzten Handelstag bei 5,52 CNH lag, was einer Abweichung von -8,61 Prozent vom Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Die kurzfristige Analyse basierend auf dem 50-Tages-Durchschnitt führt zu einer "Neutral"-Bewertung für Jsti.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jsti einen Wert von 12 auf, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Bauwesen" auf ähnlichem Niveau liegt. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich für die Aktie von Jsti eine "Neutral"-Bewertung aufgrund des langfristigen Stimmungsbildes, des Branchenvergleichs, der technischen Analyse und der fundamentalen Kriterien.