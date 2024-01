Joyoung Aktie: Was war das denn?

Die Dividendenrendite von Joyoung liegt derzeit bei 0 %, was im Vergleich zum Durchschnitt der Branche Haushalts-Gebrauchsgüter einen geringeren Ertrag von 2,51 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen bei Joyoung. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet, da keine auffälligen Tendenzen hin zu besonders positiven oder negativen Themen festgestellt wurden. Ebenso konnte keine signifikante Veränderung in der Diskussion über das Unternehmen festgestellt werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Joyoung in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für Joyoung liegt bei 64,76, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 68,99, was für einen Zeitraum von 25 Tagen ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Das Gesamtbild führt zu einem Rating von "Neutral".

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Joyoung liegt bei 25, was im Vergleich zum Durchschnitt der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" auf ähnlichem Niveau liegt. Aus fundamentaler Sicht wird Joyoung daher als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe führt.