Joyoung Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Die technische Analyse von Joyoung-Aktien zeigt, dass das Unternehmen derzeit gemischte Signale sendet. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 13,4 CNH, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs von 11,23 CNH deutlich darunter liegt. Dies ergibt eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 11,43 CNH, was nahe dem letzten Schlusskurs liegt und somit zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird Joyoung daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 0 Prozent, was 2,59 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass Joyoung überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der 25-Tage-RSI deutet jedoch darauf hin, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Joyoung-Wertpapier somit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Joyoung liegt bei 22, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" als neutral eingestuft wird. Damit erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.