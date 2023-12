Joyoung Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Derzeit schüttet Joyoung höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Haushalts-Gebrauchsgüter. Mit einem Unterschied von 1,91 Prozentpunkten (4,5 % gegenüber 2,59 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie daher die Bewertung "Gut".

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Joyoung bei 23,49, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" weist hier einen Wert von 0 auf. Somit wird die Aktie als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Joyoung-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 15,17 CNH lag, während der aktuelle Kurs bei 13,26 CNH liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -12,59 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,27 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" weist Joyoung mit einer Rendite von -3,27 Prozent mehr als 11 Prozent unterdurchschnittliche Leistung auf. Die "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite von 6,57 Prozent, bei der Joyoung mit 9,84 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.