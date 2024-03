Joyceration Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen bezieht. Bei der Joyce liegt der RSI bei 53,33, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 42, was ebenfalls als "Neutral" betrachtet wird. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Joyce besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Joyce bei 2,98 AUD verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 3,53 AUD liegt, was einer Einstufung von "Gut" entspricht. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 3,37 AUD angenommen, was wiederum zu einem "Neutral"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Gut".

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität bei Joyce durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für die Aktie.