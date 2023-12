Joyceration Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Weitere Suchergebnisse zu "Future":

Die Joyce-Aktie wurde kürzlich auf Basis verschiedener Analysekriterien bewertet. Die technische Analyse ergab, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 2,83 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs von 3,05 AUD liegt damit deutlich darüber, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine andere Bewertung und die Aktie wird als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und zeigte in Bezug auf Joyce eine überwiegend positive Stimmung in den letzten zwei Wochen. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments.

Der Relative Strength Index (RSI) der Joyce liegt bei 50 und führt zu einer "Neutral"-Einschätzung, ebenso wie der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezogen ist. Insgesamt wird die Joyce-Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet lieferte interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung führten zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral".