Joyas Aktie: Das sieht interessant aus!

Die Finanzanalyse der Firma Joyas ergab gemischte Bewertungen in verschiedenen Bereichen. In Bezug auf die Dividende ergibt sich eine negative Differenz von -4,46 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen", was zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Analysten führte. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt derzeit 0.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt, und in den letzten zwei Wochen wurde über Joyas neutral diskutiert. Es gab weder positive noch negative Ausschläge, und in den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhielt die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Joyas als überbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt mit 18,55 insgesamt 18 Prozent höher als der Branchendurchschnitt im Segment "Diversifizierte Finanzdienstleistungen", der 15,71 beträgt. Aus diesem Grund erhielt die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Schlecht".

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass Joyas über einen längeren Zeitraum eine mittlere Diskussionsintensität im Netz aufweist und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist. Dies führte zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" in diesem Punkt.