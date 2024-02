Joyas Aktie: Wer hätte das gedacht?

Die Aktie von Joyas wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 18,55 bewertet, was 18 Prozent höher ist als der Branchendurchschnitt von 15,71. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin, jedoch wird die Aktie aus fundamentaler Sicht als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Joyas festgestellt. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet.

Das Dividendenverhältnis von Joyas liegt derzeit bei 0, was eine negative Differenz von -4,46 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt darstellt. Daher erhält das Unternehmen in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für Joyas zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (Wert: 50) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 66,67) führen zu einem "Neutral"-Rating.

Insgesamt erhält die Aktie von Joyas basierend auf der fundamentalen Analyse, dem Sentiment und Buzz, der Dividendenpolitik und dem Relative Strength Index ein "Neutral"-Rating.