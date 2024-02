Joyas Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Der Aktienkurs von Joyas wird auf der Grundlage des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) von 18,55 bewertet, was 12 Prozent höher ist als der Branchendurchschnitt von 16,54. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Schlecht" im Rahmen der fundamentalen Analyse.

Das Anleger-Sentiment für Joyas wird als neutral eingestuft, da es weder besonders positive noch negative Reaktionen in den sozialen Medien gab. In den letzten 12 Monaten hat Joyas eine Performance von -66,67 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" eine Underperformance von -56,09 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum Durchschnitt des "Finanzen"-Sektors liegt die Rendite von Joyas um 57,51 Prozent darunter, was zu einer Einstufung als "Schlecht" in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der Relative Strength-Index (RSI) von Joyas einen Wert von 50, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 66,67 und bestätigt ebenfalls die "Neutral"-Einschätzung.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung sowohl aus fundamentalen als auch aus technischen Gesichtspunkten für die Aktie von Joyas.