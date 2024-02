Joy Spreader Interactive Tech Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien. Bei Joy Spreader wurde eine mittlere Diskussionstätigkeit gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, da weder positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren. Dies führte zu einer neutralen Bewertung der Aktie. Das Anleger-Sentiment wird daher insgesamt ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Joy Spreader-Aktie zeigt einen Wert von 36, was zu einer neutralen Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 80,12, was darauf hindeutet, dass Joy Spreader überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass die Joy Spreader-Aktie aktuell -20,45 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage und -65,69 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage entfernt ist. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie daher insgesamt als "Schlecht" eingestuft.