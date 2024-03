Joy City Property Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

In den letzten zwei Wochen wurde Joy City Property von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet, so die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Neutral", da überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Joy City Property-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen momentan bei 0,25 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,245 HKD liegt also auf ähnlichem Niveau, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich ein Wert von 0,22 HKD, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. In Summe wird die Aktie also mit einem "Gut"-Rating versehen.

Hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung zeigt sich, dass Joy City Property eine durchschnittliche Aktivität aufweist und eine mittlere Diskussionsintensität vorliegt, was eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt.

Der Relative Strength-Index ergibt für die Joy City Property-Aktie einen Wert von 54,29 für den RSI7 und 37,21 für den RSI25, was jeweils zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Somit ergibt sich das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.