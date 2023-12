Jowell Global Aktie: Das wird nichts mehr!

Weitere Suchergebnisse zu "Cisco Systems":

Die Jowell Global hat in den letzten Tagen einen Kurs von 2,4 USD erreicht, was bedeutet, dass sie der gleitende Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, um -16,67 Prozent unterschreitet. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung der Aktie als "Schlecht". Auch im Vergleich zu den vergangenen 200 Tagen wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -34,78 Prozent liegt. Somit wird die Aktie für beide Zeiträume insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Stimmung und das öffentliche Interesse wurde während der letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Jowell Global in den sozialen Medien beobachtet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer hat sich in den roten Bereich verschoben, was zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion führt. Die Aktie wurde auch deutlich weniger diskutiert als normal, und es ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Jowell Global liegt bei 68,29, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 34. Dies wird ebenfalls als neutral bewertet. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen über Jowell Global eher neutral diskutiert. An vier Tagen war das Stimmungsbarometer auf grün, und negative Diskussionen konnten nicht verzeichnet werden. Die Anleger zeigten größtenteils eine neutrale Einstellung an insgesamt neun Tagen. In den vergangenen ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessierten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft. Somit erhält Jowell Global auf der Basis des Anleger-Sentiments insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

