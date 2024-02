Journey Medical Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Die technische Analyse der Journey Medical-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage liegt bei 3,31 USD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 3,77 USD, was einem Unterschied von +13,9 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Allerdings liegt der Schlusskurs von 5,32 USD für den 50-Tages-Durchschnitt unter dem gleitenden Durchschnitt (-29,14 Prozent), was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Zusammen ergibt dies eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die langfristige Meinung von Analysten fällt positiv aus, mit insgesamt 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht" Bewertungen. Auch kurzfristig wird die Aktie positiv bewertet, mit einem Kursziel von 8,5 USD, was einer erwarteten Performance von 125,46 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung von den Analysten.

Das Sentiment der Anleger verbesserte sich im letzten Monat, was zu einer positiven Bewertung führt. Auch die Diskussionsintensität war höher als üblich, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Dagegen ergibt die Analyse des Relative Strength Index (RSI) gemischte Ergebnisse. Der RSI der letzten 7 Tage zeigt, dass die Aktie überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage hingegen ergibt eine neutrale Bewertung. Insgesamt führt die Analyse des RSI zu einer "Schlecht"-Bewertung der Journey Medical-Aktie.