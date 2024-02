Jost Werke verdient im Tagesgeschäft deutlich mehr

NEU-ISENBURG (dpa-AFX) - Der Nutzfahrzeug-Zulieferer Jost Werke hat das vergangene Jahr bei einem rückläufigen Umsatz mit mehr operativem Gewinn abgeschlossen. Auf Basis vorläufiger Zahlen ging der Erlös vor allem wegen Wechselkurseffekten um 1,2 Prozent auf rund 1,25 Milliarden Euro zurück. Der währungs- und übernahmebereinigte Umsatz sei allerdings auf dem Vorjahresniveau geblieben, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Dienstag in Neu-Isenburg mit. Jost Werke kompensierte dabei die schwache Nachfrage aus der Landwirtschaft mit dem Vertrieb von Produkten aus dem Bereich Transport. Analysten hatten in etwa mit einem Umsatz in dieser Höhe gerechnet.

Dank Effizienzmaßnahmen stieg das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern unterdessen überdurchschnittlich stark. Gegenüber dem Vorjahr kletterte der operative Gewinn um 13,7 Prozent auf 140,8 Millionen Euro. Damit übertraf Jost Werke sowohl die eigenen Ziele als auch die Analystenerwartungen.

Die finalen Zahlen und einen Dividendenvorschlag für das abgeschlossene Jahr will der Vorstand am 26. März bekannt geben. Dann will Jost Werke auch einen ersten Ausblick für das laufende Jahr geben./ngu/stk