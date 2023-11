Jost Werke: Das sollten Anleger beachten

Die Aktien von Jost Werke (WKN: JST400) brechen um -4,6% am Montag ein, aktuell steht sie bei 41,20 €. Trotz der alles in allem guten Quartalszahlen macht den Marktteilnehmern der Umsatzrückgang sorgen. Die Aktie befindet sich seit Ende Januar in einem langfristigen Abwärtstrend. Sind das jetzt schon Kaufkurse?