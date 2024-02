Jost Werke Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Der Relative Strength Index (RSI) der Jost Werke-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 63, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird nun mit dem 25-Tage-RSI verglichen, der einen Wert von 54,09 aufweist. Auch hier wird die Aktie als "neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Jost Werke.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,35 auf, was 70 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Maschinenbranche. Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "gut" aus fundamentaler Sicht.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnittskurs der Jost Werke-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 46,57 EUR lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 43 EUR, was zu einer "schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 42,76 EUR ergibt eine "neutral"-Bewertung. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Im Branchenvergleich erzielte die Jost Werke-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -17,96 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Maschinenbranche im Durchschnitt um 5,14 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Unterperformance von -23,1 Prozent im Branchenvergleich und zu einem "schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Jost Werke-Aktie neutral bewertet wird, sowohl aus technischer als auch aus fundamentaler Sicht. Im Branchenvergleich und im Sektorvergleich weist die Aktie jedoch eine deutliche Unterperformance auf, was zu einer negativen Bewertung in diesen Kategorien führt.